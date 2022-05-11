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    Астана Балет покорил жителей Талдыкоргана

    11 Мая 2022, 03:37

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Театр «Астана Балет» выступил с гастролями в Талдыкоргане. На сцене Талдыкорганского драматического театра имени Б. Римовой была представлена концертная программа «Наследие Великой степи». Жители и гости города с восторгом приняли столичный коллектив и по достоинству оценили красоту и грацию национального казахского танца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    «В Талдыкоргане мы представили национальную программу, которой очень гордимся и достойно представляем нашу страну на всех ведущих театральных площадках. Для нашего театра зрительская любовь – это и есть главная цель, главный показатель, которым мы измеряем свой труд», - поделился директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

    Глубокий этнографический и образный рассказ о казахской самобытности на языке танца стал визитной карточкой театра. В программе собраны последние достижения казахстанского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных балетмейстерских решений. В концертную программу вошли хореографические миниатюры, созданные отечественным мастером танцевального искусства – Айгуль Тати, заслуженным деятелем Казахстана.

    Так были представлены хореографические сюиты «Времена года», «Қыз қайың» (Березки), «Серiлер салтанаты», «Ата толғауы» (Традиции старины), «Сый-сияпат» (Сувениры), «Нұр шашу», «Балбырауын», «Қыз сағынышы» (Девичья печаль), «Кербез сұлу» (Чарующая прелесть), «Әсем қоңыр», «Ұлы дала» (Великая степь), «Ақ қыз» (Пленительная нежность), «Тәңір сыйы – Ақ жол», а также дуэт из спектакля «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу».

    «Мы всецело направлены в сердца зрителей, и нам особенно приятно, когда есть отдача. Мы привезли обширную программу – это не только традиционный стиль, зритель может уловить некий синтез современной и неоклассической хореографии с фольклором. Театр усердно занимается поиском и продолжает изыскания в области хореографии, художественного изображения», - отметила балетмейстер-постановщик театра «Астана Балет» Айгуль Тати.

    Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Культура Минкультуры Балет
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