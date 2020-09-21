«Астана балет» откроет новый сезон благотворительными концертами в столице и регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этой осенью театр Астана балет» вновь встретится со своими зрителями в стенах театра. Восьмой театральный сезон стартует с 10 благотворительных концертов для медицинских работников, которые коллектив даст как в столице, так и в других регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Таким образом мы бы хотели выразить свою благодарность нашим врачам, которые на протяжении многих месяцев, не жалея сил трудятся, чтобы сохранить здоровье и спасти жизни людей. 10 благотворительных концертов пройдут в разных городах Казахстана, чтобы как можно больше врачей смогли посетить эти мероприятия, организованные при поддержке Министерства культуры и спорта, а также Министерства здравоохранения. Мы понимаем всю ответственность, принимая зрителей, поэтому очень тщательно подошли к подготовке: разработали алгоритм посещения и рассадку согласно всем санитарным нормам», - отметил директор театра «Астана балет» Александр Совостьянов.

В концертную программу благотворительных вечеров войдут яркие спектакли, ставшие визитной карточкой театра. Один из них – дивертисмент «Наследие Великой степи», в которых в полной мере раскроются изящество, сила и экспрессия казахского национального танца.

«Искусство обладает силой за счет своей красоты влиять на человека, поднять его дух, подарить душевное спокойствие. Мы подготовили яркие и красивые постановки, они зададут легкое и праздничное настроение, которым мы бы хотели поделиться с нашими зрителями. Тем более на этот раз у нас особые гости – врачи, этим знаком внимания мы выражаем свою благодарность за их нелегкий труд. Артисты в нетерпении, даже в некотором волнении от предстоящей встречи со зрителями. Им не хватало сцены, публики, аплодисментов, эта обратная связь питает их, вдохновляет на преодоление своих предельных возможностей», - поделилась главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

К слову, уже в следующем месяце театр «Астана балет» представит спектакли для широкой публики. Зрителей ожидают несколько премьер, среди которых «Желтораңғы туралы аңыз» казахстанского балетмейстера Анвары Садыковой, а также фото- и видеопроекты под хештегом #astanaballetlife в социальных сетях.