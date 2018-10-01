Ассоциацию торговых предприятий создадут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области решили создать ассоциацию предприятий торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, более 40% субъектов малого и среднего бизнеса относятся к этой сфере, и вопрос создания профильной ассоциации давно назрел.

«Мы считаем, что вопрос создания ассоциации, которая будет консолидировать мнение вашего бизнеса, на сегодняшний день очень актуален», - отметил на совещании по вопросам отрасли торговли директор региональной палаты предпринимателей Дархан Калиев.

В пресс-службе добавили, что палата предпринимателей содействовала разработке устава и учредительных документов Ассоциации предприятий торговли Северо-Казахстанской области.

«В других сферах, с которыми мы часто соприкасаемся, - строительство, ресторанный, фармацевтический бизнес - уже есть такие ассоциации. Они уже не первый год активно работают и успели доказать свою эффективность. Думаю, и нам для решения наших общих проблем на том же законодательном уровне или в отношениях с госорганами необходимо объединиться, чтобы представлять уже консолидированное мнение», - отметил директор ТОО «Таткрафт-инвест» Андрей Исаков.

Директор ТОО «КВИК-СТАР» Азамат Акпантаев добавил, что вопросов у представителей их сферы возникает, действительно, много и не все из них удается решить в одиночку.

«Сегодня очень часто возникают вопросы по рекламе. У всех нас висят баннеры и вывески с изображением имиджевой продукции, которые нередко наши государственные органы воспринимают в качестве рекламы. Есть ряд вопросов и по контрольно-кассовым машинам с онлайн-передачей данных, где обязательным оператором значится АО «Казахтелеком», тогда как у «Билайн» тарифы гораздо ниже», - сказал А. Акпантаев.

По итогам голосования председателем ассоциации избрали директора ТОО «Таткрафт-Инвест» Андрея Исакова.

По предварительным данным, в состав новой ассоциации на первом этапе войдут около 40 основных представителей сферы торговли.