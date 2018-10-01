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Ассоциация венчурных капиталистов появится в Казахстане

8 Октября 2018 13:44 151
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Ассоциация венчурных капиталистов появится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане появится Ассоциация венчурных капиталистов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на  вице-министра информации и коммуникаций РК Нургуль Мауберлинову.

«В июле этого года мы приняли закон «О венчурном финансировании». Теперь рисковые сделки регулируются законодательством, интересы всех сторон защищаются. В скором времени будет открыта первая в Казахстане Ассоциация венчурных капиталистов», - сообщила она в ходе запуска сезона культуры Посольства Франции в Казахстане «Цифровая осень 2018» на площадке СЦК.

Она отметила, что в стране реализуется программа «Цифровой Казахстан». Поэтому проводятся меры по развитию технологического предпринимательства, инновационной деятельности.

«В этом году мы запустили работу международного Astana Hub, где создана экосистема для поддержки стартапов. Также приоритетным направлением Astana Hub является размещение на базе технопарка лабораторий, прототипирование R&D-центров отечественных и зарубежных компаний. В ноябре текущего года состоится официальная презентация», - добавила вице-министр.

 

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Цифровой Казахстан, Малый бизнес, Экономика,
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Автор:

Анеля Касымова

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