Ассоциацию птицеводов планируют создать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Производство куриного мяса и яйца расширяют жамбылские фермеры. Новые птицефабрики строятся в Жамбылском и Байзакском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, проект по развитию птицеводства в регионе рассмотрели на заседании штаба по вопросам привлечения инвестиций, проходившего под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Проект презентовал директор АО «Алель-Агро» Ерик Султанкулов.

«По проекту планируется создать Ассоциацию птицеводов области, увеличить производство мяса птицы до 25 тыс. тонн в год и наладить экспорт продукции в другие страны», - сообщил спикер.

На встрече аким области высказал мнение об эффективности проекта и его вкладе в развитие экономики региона. Нуржана Нуржигитов дал конкретные поручения ответственным лицам по всестороннему изучению проекта с учетом мер господдержки инвесторов.

В ведомстве отметили, что акционерное общество «Алель-Агро» является одним из крупнейших производителей мяса птицы в стране.

Как сообщалось ранее, алматинская компания построила в Асинском сельском округе Жамбылской области, на территории бывшей мясомолочной фермы на площади 2,6 гектара, птицефабрику проектной стоимостью 1,2 млрд тенге. Объект возвели в соответствии с современными требованиями, производство оснащено специальным оборудованием. На сегодняшний день здесь полностью запущено производство куриного мяса. Планируется 40% продукции экспортировать в Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а 60% продукции поставлять на внутренний рынок.

Современный комплекс из 13-ти птичников располагается в Жамбылском районе, примыкающем к областному центру - городу Таразу. Планируется строительство еще 12 комплексов. Для сельчан появилось 80 постоянных рабочих мест. Рассчитанный на три года проект включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области.

Птицеводство в регионе развивает и местная компания «Аулие-Ата Феникс». Мощность предприятия - 4 тыс. тонн продукции в год. Здесь запущены цеха по переработке отходов убоя и по производству мясокостной муки мощностью 2,5 тыс. тонн в год. Производство яиц налажено также местной компанией «АСА DAMU». На строительство нового корпуса было выделено 200 млн тенге. На сегодняшний день здесь в сутки производится до 144 тыс. яиц, планируется нарастить суточную мощность до 216 тыс. яиц.



