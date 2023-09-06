Ассоциация казахов в Кыргызстане отметила День языков народа Казахстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в честь праздника – Дня языков народа Казахстана состоялся праздничный концерт, организованный по инициативе Ассоциации казахов в Кыргызстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие кыргызская общественность, творческая интеллигенция, представители молодежи, аксакалы и члены Ассоциации казахов в КР, казахстанская артистка Карлыгаш Кожагазина, а также дипломаты Посольства Казахстана в Кыргызской Республике.

День языков народа Казахстана отмечается в РК ежегодно с 1998 года. С момента учреждения его праздновали каждое третье воскресенье сентября, в 2017 году Постановлением Правительства РК было принято решение перенести дату празднования на 5 сентября, приурочив ее ко дню рождения выдающегося общественного деятеля, поэта, переводчика, просветителя и ученого, основоположника казахской лингвистики Ахмета Байтурсынова.

Для казахов, проживающих за рубежом этот день также имеет особое значение. Как отметила председатель правления Ассоциации казахов в КР Хамар Болотова, проведение данного праздника направлено прежде всего на воспитание у молодого поколения уважения и любви к родному языку, а также приобщение к культуре и традициям других народов.

«Язык является душой народа. Через знание языка познается культура, менталитет, духовные ценности. Без родного языка, нет нации. Казахская диаспора в Кыргызстане поздравляет всех казахстанцев с этим праздником. Такие мероприятия способствуют расширению знаний о языках, традициях разных национальностей, развитию дружбы между народами, поддержанию добрых, дружеских взаимоотношений», - считает глава казахской диаспоры.

Выступая со словами благодарности кыргызскому народу за празднование этого дня, советник-посланник Посольства РК в КР Асхат Сыздыков отметил, что в Кыргызстане также, как и в Казахстане проживают свыше 100 этносов и отмечается идентичный праздник под эгидой Ассамблеи народов Кыргызстана.

Казахстанский дипломат, подчеркивая огромную роль языка, процитировал отрывок философского значения из стихотворения советского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

«Человек, который любит и уважает свой родной язык, в любом случае будет всегда уважать, правильно воспринимать и изучать другие языки. Знание других языков является коммуникативным оружием. Через знание языка народа познается его культура, дух, религия. Изучая родной язык, необходимо ценить и любить его, при этом не принижая значение других языков», - добавил дипломат.

Преподаватель Кыргызского медико-социального колледжа «Уникум» Рахатбек Толомушев, поздравляя братский народ Казахстана с Днем языков народа Казахстана, подчеркнул важность и значимость проведения подобных мероприятий.

«Кыргызстан и Казахстан являются многонациональными странами. В Казахстане более 130 наций проживают в мире, процветании, толерантности, любви и уважении друг к другу. Такие праздники должны проводиться чаще, чтобы призывать нашу молодежь к знанию языков и культур других народов, а также проживанию в мире, любви и уважении», - поделился Рахатбек Толомушев.

Вниманию публики культурного мероприятия были представлены песни и национальные танцы Казахстана и Кыргызстана. Сольным выступлением поддержала праздничный концерт казахстанская артистка, отличник в области культуры Республики Казахстан Карлыгаш Кожагазина.