Ассоциация казахов в Кыргызстане отмечает 30-летний юбилей

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в кыргызско-казахском культурном центре имени Абая Кунанбаева состоялся круглый стол на тему «Казахстан-Кыргызстан: 30 лет дружбы и сотрудничества», посвященный 30-летию образования общественного объединения «Ассоциация казахов Кыргызстана», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Самат Шатманов, народный писатель и первый посол РК в Кыргызстане Мухтар Шаханов, председатель Ассамблеи народа КР Абдыганы Эркебаев, президент НАО «Фонд Отандастар» Абзал Сапарбекулы, государственный и общественный деятель Сайлау Батырша-улы, посол РК в КР Рапиль Жошыбаев, проректор Кыргызской Дипломатической академии Зайнидин Курманов, координатор проектов НАО «Фонд Отандастар», доктор исторических наук Калыбек Кобландин, председатель общественного объединения «Ассоциация казахов Кыргызстана» Гюльшат Асылбаева, а также другие представители политических, научных и общественно-деловых кругов, казахстанские дипломаты и члены казахской диаспоры Кыргызстана.

Президент Фонда «Отандастар» Абзал Сапарбекулы отметил важность проведения таких встреч, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества двух государств. Дружеские связи между Казахстаном и Кыргызстаном, общность истории, творческих и культурных связей, языка, религии и традиций способствуют развитию стратегического, политического, экономического партнерства. Сегодняшнее мероприятие является «золотым мостом» великой дружбы братских стран.

В ходе круглого стола участники обсудили вклад исторических личностей, представителей национальных интеллигенций в развитие культуры и науки двух стран.

Политический и государственный деятель КР Медеткан Шеримкулов подчеркнул историческую и географическую близость братских народов, отметив взаимный вклад Кыргызстана и Казахстана в их общее процветание.

«Кыргызы и казахи - братские народы. Они очень близкие по своему языку, культуре и истории. На сегодняшний день отношения между двумя странами перешли на высокий уровень межгосударственного развития. За 30 лет взаимодействие между двумя республиками стало более тесным и близким, особенно в области экнономического, торгово-финансового сотрудничества. Культурно-гуманитарные и образовательные связи двух государств развиваются с давних времен. Недавно в Астане прошли на очень высоком уровне дни культуры КР в Казахстане с участием глав двух государств С.Жапарова и К.Токаева, а также президента Евросоюза Ш.Мишеля. Казахстан оказал теплый прием и гостеприимство. Я думаю такие взаимоотношения между братскими странами будут продолжаться и в дальнейшем», - сказал он.

В свою очередь председатель общественного объединения «Ассоциация казахов Кыргызстана» Гюльшат Асылбаева рассказала о роли и вкладе казахской диаспоры в развитие двухстороннего сотрудничества КР и РК.

«В семимиллионном Кыргызстане дружно проживают представители более 30 этносов, но самыми генетическими и ментально близкими для титульной нации являются казахи, вносящие свой достойный вклад в развитие Кыргызстана. Без преувеличения, хотелось бы отметить, что представители казахского народа за 70-летний советский и нынешний периоды внесли большой вклад в развитие Кыргызстана во многих сферах, таких как экономика, культура, искусство, медицина и образование. Среди известных предствителей казахской национальности также есть политики, бизнесмены, деятели спорта. Ассоциация казахов старается сохранить традиционные, исторические обычаи, выполняя важную миссию - быть мостом культурного диалога между Казахстаном и Кыргызстаном и выполнять позитивную роль в решении проблем дальнейшего сохранения и упрочнения гражданского мира, укрепления дружбы и межнационального согласия», - отметила она.

Юбилейное мероприятие в Кыргызстане продолжилось праздничным концертом с участием творческого коллектива Жамбылской областной филармонии имени К.Азербаева.



