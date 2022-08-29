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    Ассоциация футзала Казахстана спустя четыре года возобновила работу

    29 Августа 2022 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская ассоциация футзала возобновляет работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Спустя четыре года вновь в Казахстане возобновлена работа Ассоциации футзала Казахстана. Руководителем назначен известный в стране педагог, директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев.

    Между КФФ и Ассоциацией футзала заключен договор, согласно которому, КФФ передает полномочия по проведению чемпионата, Кубка и Суперкубка Казахстана.

    Уже 6 сентября в Казахстане стартует новый сезон матчем за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Аятом». На следующий день стартует Кубок страны, в котором участвуют восемь команд. В октябре нынешнего года сборной Казахстана предстоят отборочные матчи чемпионата мира – 2024.
    Спорт Футзал
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