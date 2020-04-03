Ассамблея народа Казахстана организовала акции в поддержку медработников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана, откликаясь на призыв Главы государства, организовала акции в поддержку усилий врачей, медицинских сестер, санитаров, которые каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради нашей общей безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

31 марта в своем заявлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью казахстанских врачей и медработников. Они настоящие герои, которые спасают жизни. Мной принято решение о дополнительных мерах поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Думаю, сегодня это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков».

Ассамблея народа Казахстана, откликаясь на призыв Главы государства, организовала акции в поддержку усилий врачей, медицинских сестер, санитаров, которые каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради нашей общей безопасности.

3 апреля 2020 года в рамках республиканской акции #BizBirgemiz Ассамблеей народа Казахстана города Алматы организована помощь подстанции № 11 Алматинской области. Были сформированы 160 продовольственных пакетов на сумму 1 млн тенге, которые вручены 71 сотруднику скорой помощи.

Непосредственное участие в акции приняли Ассоциация предпринимателей АНК, Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана при поддержке ТОО «Metall Prom Group» в лице его директора Долкунтая Абдулхалила, волонтеры РМД «Жаңғыру жолы» города Алматы.

Сегодня медицинский персонал подстанции размещен в общежитии Казахской национальной академия искусств имени Т.К. Жургенова и посменно выходит на службу. Они самоотверженно трудятся, не покладая рук, оставив свои семьи, которые также нуждаются в своих родных.

Ранее Северо-Казахстанский корпоративный фонд «Ассамблея» закупил противочумные костюмы для врачей больниц г. Петропавловска в количестве 25 комплектов. Планируется приобретение еще 10 специализированных костюмов.

А председатель белорусского этнокультурного центра «Радзима» Ассамблеи народа Казахстана Нур-Султана композитор Дмитрий Останькович написал песню «Посвящение врачам» в поддержку казахстанских медиков.

В рамках профилактической работы членами Ассамблеи народа Казахстана до введения карантина во всех регионах страны бесплатно роздано нуждающимся гражданам около 170 тысяч защитных масок, оказана материальная помощь на сумму около 3,5 млн тенге, поддержку получили более 700 казахстанских семьей.

Акция Ассамблеи народа Казахстана «Біз біргеміз!» продолжается.