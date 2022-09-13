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    АСП планируют выдавать через Социальный кошелек в Казахстане

    13 Сентября 2022, 16:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил суть работы Социального кошелька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы Минцифровизации, социальный кошелек – это часть электронного правительства. Пользоваться цифровым кошельком можно будет через приложение eGov mobile. Оцифровка социальной карты семьи и ее интеграция с проектом «Соцкошелек» позволит реализовать ваучерную систему господдержки.

    «Это своего рода раздел eGov mobile. К примеру, когда вы пришли в больницу и вам выписали рецепт на бесплатные лекарства, вы на мобильный телефон получаете об этом уведомление. Человек идет в аптеку, показывает этот рецепт через QR и ему отпускают лекарственные препараты. Люди могут не знать, что лекарства под их именем отпускаются и осваиваются. Этот рецепт – и есть ваучер. Также будет на любые медицинские услуги, социальные платежи, платежи по инвалидности и так далее. Вся эта информация будет приходить в этот раздел, чтобы человек мог подтвердить, что получил эту услугу и дать фидбек», - сказал Багдат Мусин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    Министр объяснил, что подобный механизм будет распространяться и для получателей АСП.

    «Мы будем обрабатывать всю информацию, которая есть в базах данных. Мы решаем, что человеку нужно предложить помощь АСП, а он потом подтверждает желает ли он получать помощь от государства. В eGov mobile сразу можно выбрать банковский счет, никуда ходить не надо, чтобы получить АСП», - сказал Багдат Мусин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан Общество Социальный кошелек МЦРИАП АСП
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