АСП планируют выдавать через Социальный кошелек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил суть работы Социального кошелька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Минцифровизации, социальный кошелек – это часть электронного правительства. Пользоваться цифровым кошельком можно будет через приложение eGov mobile. Оцифровка социальной карты семьи и ее интеграция с проектом «Соцкошелек» позволит реализовать ваучерную систему господдержки.

«Это своего рода раздел eGov mobile. К примеру, когда вы пришли в больницу и вам выписали рецепт на бесплатные лекарства, вы на мобильный телефон получаете об этом уведомление. Человек идет в аптеку, показывает этот рецепт через QR и ему отпускают лекарственные препараты. Люди могут не знать, что лекарства под их именем отпускаются и осваиваются. Этот рецепт – и есть ваучер. Также будет на любые медицинские услуги, социальные платежи, платежи по инвалидности и так далее. Вся эта информация будет приходить в этот раздел, чтобы человек мог подтвердить, что получил эту услугу и дать фидбек», - сказал Багдат Мусин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр объяснил, что подобный механизм будет распространяться и для получателей АСП.

«Мы будем обрабатывать всю информацию, которая есть в базах данных. Мы решаем, что человеку нужно предложить помощь АСП, а он потом подтверждает желает ли он получать помощь от государства. В eGov mobile сразу можно выбрать банковский счет, никуда ходить не надо, чтобы получить АСП», - сказал Багдат Мусин.



