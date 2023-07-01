Аскорбиновую кислоту добывает акмолинская школьница из хвои бурабайских сосен

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Необычный способ обогатить организм витамином С нашла девятиклассница IT лицея-интерната «Білім-Инновация» города Щучинска Акмолинской области Гаухар Аман. Девочка извлекает аскорбиновую кислоту из хвои сосен, растущих в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, школьница вместе со своим наставником провела исследовательскую работу, целью которой стало выявить наличие аскорбиновой кислоты в хвое сосны и использовать ее далее в качестве добавки для восполнения дефицита витамина С.

«Мы начали с изучения содержания аскорбиновой кислоты в хвое сосны обыкновенной в осенне-зимний период. Проанализировали сезонную изменчивость витамина С в хвое сосны в Щучинско-Боровской курортной зоне. Давали рекомендации по использованию полученных результатов для укрепления здоровья учащихся и формирования стремления к здоровому образу жизни», - поделилась руководитель проекта, учитель географии КГУ IT лицей-интерната «Білім-Инновация», педагог-эксперт, магистр естественных наук Айгерим Есмакова.

«Известно, что хвоя сосны содержит аскорбиновую кислоту. Состав этого витамина может варьироваться в разное время года; количество аскорбиновой кислоты меняется со временем и при разных температурах. Объектом исследования являются иголки сосны обыкновенной, произрастающей в природе в относительно чистых районах Щучинско-Боровского края, и содержащаяся в них аскорбиновая кислота», – добавила Гаухар.

Сама школьница уже провела два эксперимента. Первый помог ей определить наличие аскорбиновой кислоты в хвое сосны в осенне-зимний период методом йодометрии без тепла. Второй - определить наличие аскорбиновой кислоты в хвое обыкновенной сосны в осенне-зимний период при нагревании.

«Результаты исследования показали, что содержание витамина С в хвое сосны связано с понижением температуры воздуха и сезонной изменчивостью. Таким образом, хвойные деревья богаты витамином С особенно зимой, когда начинается рост инфекционных заболеваний, и хвоя сосны может быть альтернативным источником натурального витамина С. Для профилактики гриппа и других вирусных заболеваний в зимнее и переходное время можно использовать отвары из хвои сосны, которые распространены в нашем крае» - резюмировала Гаухар.