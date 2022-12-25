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    Аскариды обнаружили у 11 детей в СКО

    25 Декабря 2022, 03:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 12 случаев заболевания аскаридозом. Из них 11 – дети в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в прошлом году паразитов выявили у 13 человек.

    «Аскариды встречаются повсеместно. Главным источником заболевания является больной человек, который вместе с калом выделяет во внешнюю среду яйца аскарид. При благоприятных условиях они созревают и внутри них начинают образовываться зрелые личинки. Зачастую причиной заболевания является нарушение правил гигиены. При употреблении немытых овощей и фруктов в организм попадает яйцо аскариды, из которого выходит уже зрелая личинка, которая распространяется по всему организму через кровеносные сосуды. Далее происходит повторная фаза заражения и начинается непрерывный цикл передвижения аскарид по кишечнику и всему организму в целом», - проинформировали в пресс-службе.

    Аскаридоз может проявляться чиханием, кашлем, высыпаниями на коже, зудом в области носа и дыхательных путей. К осложнениям заболевания относят непроходимость кишечника, перитонит – воспаление брюшины, аппендицит и холангит, гепатит, механическую желтуху, панкреатит, абсцессы брюшной полости.

    «Профилактика аскаридоза заключается в соблюдении элементарных правил личной гигиены, которые сводятся к мытью рук перед едой и свежих овощей и фруктов перед употреблением. Важным разделом предотвращения болезни является санитарное благоустройство населенных мест с целью предохранения почвы от фекального загрязнения», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Общество Дети
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