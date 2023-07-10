Аскарбек Ертаев назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О новом назначении в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Приказом заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.

А. Ертаев родился в 1977 году в Актобе. В разные годы работал в Совбезе, Канцелярии премьер-министра и Аппарате правительства.

Оокнчил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР» и Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.