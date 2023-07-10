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    Аскарбек Ертаев назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК

    10 Июля 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О новом назначении в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Приказом заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.

    А. Ертаев родился в 1977 году в Актобе. В разные годы работал в Совбезе, Канцелярии премьер-министра и Аппарате правительства.

    Оокнчил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР» и Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Правительство РК Астана Минтруда РК Назначения
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