Аскар Жумагалиев рассказал о состоянии космической отрасли Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках отчетной онлайн встречи с населением министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалив рассказал о реализуемых космических проектах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о главном космическом проекте Казахстана по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» на космическом комплексе «Байконур», министр сообщил, что соответствующее ТЭО утверждено, средства на эскизный проект выделены.

«В соответствии с уточнённым республиканским бюджетом на 2020 год, проекту было выделено финансирование на текущий год в 1,7 млрд. тенге. 13 мая 2020 года утверждён детальный план проекта. Сейчас идет активная работа по отработке договоров по проекту, в том числе на договор на государственное задание между Аэрокосмическим комитетом и АО «СП Байтерек. Затем начнутся строительные работы, которые ожидаются в последующие годы», - отметил министр.

По второму космическому проекту сохранения и развития космодрома Байконур («Гагаринский старт») готовится трехстороннее межправительственное соглашение между РК, РФ и ОАЭ, проект соглашения рассмотрен и одобрен космическими ведомствами сторон.

«На текущем этапе каждая из сторон проводит согласование текста соглашения с заинтересованными государственными органами. После завершения внутригосударственных процедур у всех трёх сторон будет определена точная дата подписания. Ориентировочно мы планируем завершить эти процедуры до конца лета текущего года и осенью организовать подписание соглашения», - сообщил А. Жумагалиев.

В рамках этого проекта планируется осуществить модернизацию исторического стартового комплекса №1 («Гагаринский старт»). Как известно, данный стартовый комплекс был создан еще в 1957 году и проработал вплоть до 2019 года. Модернизация старта позволит осуществлять с него запуски обновлённых ракет космического назначения «Союз-2».

«Общая стоимость работ по модернизации составляет порядка 84 млн. долларов США, в эту стоимость включены строительно-монтажные работы, а также работы по замене устаревшего технологического оборудования.

В рамках модернизации мы стараемся сохранить и продлить жизнь данных стартов», - подчеркнул глава МЦРИАП РК.

Касательно первой казахстанской космической системы связи и вещания «KazSat» министр Жумагалиев сообщил, что в настоящее время действуют два спутника связи, которые имеют возможность организации каналов спутниковой связи на всей территории Казахстана, в том числе для организации разных телекоммуникационных услуг (телевещание, доступ к сети интернет, мобильной связи и тд.).

«Соответственно, эти ресурсы предлагаются операторам связи, которые используя их, развивают свои сети, предоставляют свои услуги в удалённых регионах нашей страны. Более того, планируется активное использование ресурсов системы «KazSat» в рамках цифровизации и оказания услуг сотовой связи», - отметил министр.

Говоря о сегодняшних результатах космической системы дистанционного зондирования Земли, министр привел интересные данные. Благодаря 35 отраслевым геосервисам выявлены огромные территории неиспользуемых сельхозземель, незаконных вырубок леса, лесных гарей, полигонов стихийных свалок. По информации Генеральной прокуратуры, с помощью космического мониторинга возвращено в оборот участков на 149 млрд. тенге кадастровой стоимости.

От журналистов министру во время прямого эфира поступил вопрос об опубликованном сегодня сообщении Антикоррупционной службы о возможных крупных хищениях при реализации проекта «Космическая система дистанционного зондирования Земли».

«Да, мне известна данная информация об уголовных делах. Мы знаем, что сегодня рассматривается Антикоррупционной службой с 2009 по 2016 годы по данным фактам. Комментарий с моей стороны делать неправильно. Потому что соответствующая компетентная организация проводит свои работы. Я думаю, лучше обратиться к этой организации, чтобы получить исчерпывающий ответ», - сказал Жумагалиев на брифинге.

Еще один значительный проект по созданию космических технологий в Казахстане - строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Этот объект был принят в конце 2019 года по строительной части, предстоит пусконаладка уникального оборудования и сертификация производственных участков. «Задача СБИК КА – это увеличение импортозамещения при создании спутников с поэтапным выходом на мировой рынок производства космических аппаратов», - отметил глава МЦРИАП РК.