Аскар Жумагалиев попросил акимов выделить участки под строительство антенно-мачтовых сооружений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев попросил акимов обеспечить выделение земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения доступа к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 384 селах нет операторов связи, и поэтому надо строить антенно-мачтовые сооружения в этих селах. Есть акиматы, которые уже провели электричество для линий связи, например, акимат Акмолинской области обеспечил строительство десяти опор в Щучинско-Боровской курортной зоне вдоль автомагистрали Нур-Султан-Боровое», - сказал Аскар Жумагалиев.

В этой связи министр обратился к акимам регионов с просьбой оказать содействие в выделении земельных участков под строительство.

«В этой связи прошу акимов областей оказать содействие операторам в отводе земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений и прокладки линий связи, а также обеспечить к ним подвод электропитания», - отметил Аскар Жумагалиев.

Ранее он сообщил, что до 5 163 вырастет количество сел с широкополосным доступом к Интернету к концу 2020 года.