Аскар Жумагалиев: Переход на сети 5G не повлечет повышения тарифов на Интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о проводимой работе по повышению качества сотовой связи в сельских населенных пунктах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

По его словам, не всегда причина низкого качества связи кроется только в операторах связи мобильных сетей, мешать работе сотовой связи может отсутствие необходимой инфраструктуры.

«В Щучинско-Боровской зоне при поддержке акимата Акмолинской области мы провели работу, которая позволила установить соответствующие базовые станции. В результате качество заметно улучшилось. Сейчас мы такую же работу проводим с акиматом Нур-Султана – 50 мачтовых сооружений будут установлены по городу и многие проблемы будут урегулированы. Далее мы предполагаем работу с Павлодаром и Алматы», — сообщил А. Жумагалиев.

Как отметил министр, внедрение 5G способствует разрешению таких вопросов как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Эта технология является очень важным вопросом для цифровизации экономики страны.

«Внедрение 5G позволит решить много вопросов, включая внедрение интегрированной технологии «умные города», цифровизации транспортной системы, а также всех вопросов, связанных с безопасностью», — отметил А. Жумагалиев.

А. Жумагалиев заверил, что при переходе на сети 5G тарифы на Интернет повышаться не будут. Также не будут выделяться бюджетные средства со стороны государства.

«Во-первых, для внедрения 5G со стороны государства никаких средств выделяться не будет. Потому что это работа частного оператора. Во-вторых, в связи с тем, что технология 5G достаточно дорогостоящая, мы ее сначала будем внедрять в городах. На сегодняшний день во всем мире 5G внедряется только в городах. В будущем, если появится возможность, совместно с компаниями-поставщиками мы рассмотрим внедрение 5G и в сельской местности. Что касается тарифов, при переходе от 3G к 4G, мы не меняли тарифы. В будущем будет проведена такая же работа. При переходе на 5G мы не будем повышать тарифы», — сказал А. Жумагалиев.

На сегодня АО «Казахтелеком» провело 6 тестирований 5G в Казахстане, в т. ч. в гг. Нур-Султан, Алматы и в Алматинской области. Полученные результаты по скорости передачи данных в сетях 5G выше показателей 4G в 10-100 раз.

Стоит отметить, что сегодня во всех городах имеется доступ к широкополосному Интернету. 3324 сельских населенных пункта обеспечены доступом к сети Интернет. До конца 2020 года широкополосным доступом к сети Интернет будут обеспечены еще 880 сельских населенных пунктов. Для сел с небольшой численность населения (50 и более жителей) будет обеспечена техническая возможность обеспечения Интернетом с применением технологий спутниковой связи.