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Аскар Жумагалиев обсудил с Генсеком ООН развитие цифровизации

8 Октября 2018 16:25 195
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Аскар Жумагалиев обсудил с Генсеком ООН развитие цифровизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках инвестиционной конференции в Нью-Йорке вице-премьер РК Аскар Жумагалиев и Постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров встретились с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его заместителем Лю Чжэньмином. На встречах говорили о достижении целей устойчивого развития, реформе системы резидентов-координаторов ООН и развитии электронного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В беседе с руководством ООН Аскар Жумагалиев рассказал о программе «Цифровой Казахстан», инициированной Президентом страны Н. Назарбаевым. Программа направлена на развитие инфраструктуры, человеческого капитала, электронного правительства, создание цифровой экономики и инновационной экосистемы. Вице-премьер также отметил, что данная программа - это один из инструментов, способствующих достижению целей устойчивого развития.

В свою очередь, в ООН подчеркнули значительные успехи РК в сфере внедрения цифровых технологий. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщил о намерении рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве между РК и ООН в сфере развития электронного правительства. Заместитель Генсекретаря Лю Чжэньмин оценил совместную работу Казахстана и ООН по проведению международного форума по развитию электронного правительства в 2014 году, отметив, что Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЕСА) заинтересован в осуществлении новых проектов во взаимодействии с Казахстаном.

По итогам встречи стороны выразили намерение продолжить плодотворное сотрудничество по всем вопросам.

Напомним, в рейтинге ООН Казахстан по уровню развития электронного правительства занимает 39 место среди 193 стран мира.

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Ключевые слова: Правительство РК, Цифровой Казахстан, ООН,
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