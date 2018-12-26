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Аскар Жумагалиев назначен вице-премьером и министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Жумагалиева заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - Министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - Министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Аскар Жумагалиев окончил Свердловское суворовское военное училище, Казахский национальный технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, Швейцарский федеральный институт технологий (г.Лозанна).
В разные годы работал директором ТОО «Жарык», заведующим сектором, начальником отдела, начальником управления в Министерстве транспорта и коммуникаций РК. Занимал должности первого заместителя председателя, председателя Агентства по информатизации и связи Республики Казахстан, президента АО «Казахтелеком». С 2010 по 2014 годы занимал пост министра связи и информации и министра транспорта и коммуникаций РК, председателя Агентства РК по связи и информации. С 2015 по 2017 годы был председатель правления АО «НАК «Казатомпром». Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан с 2017 года.
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