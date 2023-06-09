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    Аскар Жакупбаев освобожден от должности главы Комитета ветеринарного контроля и надзора РК

    9 Июня 2023, 16:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра сельского хозяйства РК Жакупбаев Аскар Шакенович освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Аскар Жакупбаев родился в 1963 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

    Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим строительной части совхоза Мынбулакский.

    С 1986 по 1996 годы работал ветеринарным врачом, секретарем комитета комсомолов совхоза Мынбулакский, ветеринарным инспектором акимата села Мынбулак.

    В 1996-1997 гг. — заместитель главного ветеринарного врача Аягозского района по эпизоотии.

    В 1997 году занимал должность главного специалиста департамента сельского хозяйства Семипалатинской области.

    В 1997-1999 гг. — ведущий специалист; заведующий противоэпизоотического лечебно-профилактического отдела Комитета ветеринарии ВКО.

    В 1999 году являлся заместителем директора, начальником станции ветеринарного контроля Восточно-Казахстанской областной ветеринарной лаборатории; начальник противоэпизоотического отдела Восточно-Казахстанского областного ветеринарного надзора; и.о. начальника отдела ветеринарного надзора — главный государственный ветеринарный инспектор области.

    В 1999-2002 гг. — заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного территориального управления МСХ РК.

    В 2002-2006 гг. — заместитель начальника Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции МСХ РК.

    В 2006-2011 гг. — заместитель начальника; начальник Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    В 2011 году был начальником управления по административной работе; председатель Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    В 2011-2016 гг. — руководитель Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    В 2016-2017 гг. — руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области.

    В 2017-2019 гг. — руководитель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.

    В 2019-2021 гг. — начальник отдела развития АПК регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО. С июня 2021 года по настоящее время являлся заместителем директора по экономическим вопросам Регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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