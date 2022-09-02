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    Аскар Умаров назначен директором СЦК при Президенте Республики Казахстан

    2 Сентября 2022, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Умаров Аскар Куанышевич освобожден от должности Министра информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Распоряжением Главы государства Умаров Аскар Куанышевич назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан», - говорится в публикации пресс-службы Акорды.

    Аскар Умаров родился в 1976 году в городе Алматы.

    Окончил университет «Туран».

    В 1997-1998 гг. — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем «Республиканского научного центра проблем культуры».

    В 1998-1999 гг. — специалист по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана».

    В 2001-2005 гг. — корреспондент ТОО «РГ «Новости недели».

    В 2005-2006 гг. — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО «РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана».

    В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях.

    В 2008-2010 гг. — директор, заместитель генерального директора ТОО «Нур-Медиа».

    В 2011-2013 гг. — вице-президент НАО «Тюркская академия».

    2014 г. — управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

    В 2016-2017 гг. — президент общественного фонда.

    В 2017-2020 гг. — генеральный директор ТОО МИА «Казинформ».

    С января 2020 г. по 18 августа 2021 г. — председатель правления АО МИА «Казинформ».

    С 19 августа 2021 года по 11 января 2022 года — вице-министр информации и общественного развития РК.

    До сегодняшнего дня работал министром информации и общественного развития РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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