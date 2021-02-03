Аскар Тынысбеков назначен председателем Комитета по защите прав потребителей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра торговли и интеграции РК Тынысбеков Аскар Станиславович назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Аскар Тынысбеков родился в 1964 году в Алматинской области. В 1984 году окончил Казахский институт физической культуры, в 1992 году — Казахский государственный экономический университет, в 2005 году — Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инструктором по спорту треста г. Талдыкорган.

В разные годы работал тренером-преподавателем в детско-юношеской школе, председателем комитета по физической культуре и спорту, инструктором педагогического отдела. В 1991 году начал трудовую деятельность в государственных органах РК.

В 1991-1992 гг. — государственный налоговый инспектор отдела налогообложения хозорганов Государственной налоговой инспекции по Енбекшиказахскому району Алматинской области.

В 1992-1994 гг. — главный контролер-ревизор отделения Комитета финансового контроля по Енбекшиказахскому району Алматинской области.

В 1994-1996 гг. — главный контролер-ревизор отделения Госкомфинконтроля РК по Енбекшиказахскому району Алматинской области.

В 1996 г. — главный контролер-ревизор отделения Комитета финансово-валютного контроля при МФ РК по Алматинской области.

В 1996-1998 гг. работал в Налоговой инспекции по Турксибскому району г. Алматы.

В 1998-2000 гг. — заместитель председателя Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы.

В 2000-2002 гг. — председатель Налогового комитета по Южно-Казахстанской области Министерства государственных доходов РК.

С 2002 по 2019 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве финансов РК.

С октября 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.



