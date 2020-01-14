Аскар Шакиров в рамках выездов депутатов в регионы посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров в рамках выездов депутатов в регионы посетил Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, а также сенаторы Рыскали Абдикеров и Сергей Ершов в рамках выездов депутатов в регионы посетили Карагандинскую область.





В ходе посещения основных объектов АО «АрселорМиттал Темиртау», в частности, доменной печи №3 и листопрокатного цеха №1, депутаты верхней палаты Парламента ознакомились с деятельностью предприятия и условиями труда рабочих.





Состоялась содержательная беседа с руководством предприятия, представителями профсоюзной организации, во время которой были обсуждены вопросы обеспечения безопасности труда, модернизации производственных мощностей, укрепления роли профессиональных союзов в продвижении интересов трудящихся.

Вице-спикер Сената А. Шакиров отметил, что в настоящее время наблюдается недостаточная роль профсоюзных организаций в выполнении вышеуказанных задач, в том числе в обеспечении правовой защиты работников, ведении конструктивного диалога с работодателями. Известную озабоченность вызывают участившиеся случаи аварийности и травматизма на предприятии, а также снижение объемов производства из-за небезупречного состояния оборудования.





Депутаты Сената обратили внимание руководства предприятия на отмеченную в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана тесную взаимосвязь благополучия населения с качеством окружающей среды и необходимость в этой связи внедрения современных технологий для минимизации вредных выбросов.





В целом, по итогам посещения АО «АрселорМиттал Темиртау» в качестве основных приоритетов в его работе были выделены вывод предприятия на устойчивую траекторию развития, улучшение параметров производства и конкурентоспособности, принятие должных мер по нормализации экологической обстановки в г. Темиртау.





Также депутаты посетили клиническую базу медицинского университета Караганды – многопрофильную больницу № 1, где ознакомились с мультидисциплинарной системой предоставления медицинских услуг в условиях стационара, интересовались уровнем обеспечения кадрами клинических специальностей в целом в регионе, техническим оснащением многофункциональных учреждений здравоохранения.

Председатель правления НАО «Медицинский университет Караганды» Раушан Досмагамбетова ознакомила сенаторов с новыми образовательными программами вуза, а также с проектами по модернизации фармацевтического образования и медицинского менеджмента.





В ходе встречи депутатов с персоналом больницы и профессорско-преподавательским составом университета были обсуждены принимаемые государством меры по доступу граждан к получению специализированной медицинской помощи, в частности, в соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Как известно, в рамках государственных и стратегических программ в республике осуществляются переход на новый формат предоставления медицинских услуг, оптимизация функционирования организаций здравоохранения, а также совершенствование медицинского образования.

Важное место в ходе состоявшейся встречи заняло обсуждение законодательных новелл по внедрению обязательного социального медицинского страхования, вступивших в силу с 1 января 2020 года. К слову, пилотное апробирование системы ОСМС с сентября прошлого года проводилось в медицинских организациях Карагандинской области. Депутатам были продемонстрированы результаты данного проекта.

Следующим объектом рабочего визита стала Карагандинская академия МВД РК имени Б. Бейсенова. В ходе встречи с руководством и профессорско-преподавательским составом учебного заведения состоялся обмен мнениями по проводимой реформе правоохранительной системы, согласно которой принята Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел.

Участники встречи обсудили приоритетные вопросы в контексте поставленной Главой государства важной задачи преобразования полиции из силового инструмента государства в орган по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности.

Начальник Академии Акынкали Дарменов доложил о новациях, внедряемых в практикоориентированные учебные программы и специальные курсы.

В ходе беседы сенатор А. Шакиров отметил, что Карагандинская Академия МВД РК является одной из важных ведомственных систем профессиональной подготовки кадров. Важно поддерживать сложившийся авторитет и имидж вуза, в том числе совершенствуя его деятельность с учетом мировых вызовов в сфере борьбы с преступностью, а также современными трендами в формировании образа полицейского, вызывающего доверие граждан.

Депутаты в своих выступлениях рассказали о внесении важных изменений и дополнений по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства, усиления защиты прав личности, дальнейшей гуманизации и снижения репрессивности уголовного процесса и системы исполнения наказаний.