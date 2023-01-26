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    Аскар Шакиров стал председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности

    26 Января 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аскар Шакиров стал председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аскара Шакирова сенаторы избрали открытым голосованием.

    Родился 2 февраля 1956 года в г. Караганде.

    Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, очную адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук. Владеет английским и китайским языками.

    Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

    С 1978 по 1992 годы работал в системе Министерства внутренних дел СССР.

    С 1992 года – заведующий отделом, заместитель начальника, начальник Договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан, член коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1995 по 1996 годы - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корее.

    С марта по апрель 1996 года – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1996 по 1998 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1998 по 2004 год – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индии.

    С августа 2004 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

    С февраля 2006 года по июнь 2007 года – председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

    С сентября 2007 года уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.

    27 сентября 2012 года Указом Президента Республики Казахстан назначен уполномоченным по правам человека.

    4 сентября 2017 года избран на должность уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан на пленарном заседании Сената Парламента РК по представлению Президента РК.

    13 августа 2019 года Указам Главы государства назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

    2 сентября 2019 года избран заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

    Награжден орденом «Құрмет» и 21 медалью.

    Фото:wikipedia.org

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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