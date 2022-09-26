Аскар Шакиров принял участие во встрече по вопросам европейской безопасности в Хельсинки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в состоявшейся в Хельсинки международной встрече на тему: «Роль ОБСЕ и ее Парламентской Ассамблеи в меняющейся архитектуре европейской безопасности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с ролью ОБСЕ в контексте современной международной повестки и препятствиями на пути организации в реализации своего потенциала. Особое внимание было уделено внутренней реформе ОБСЕ.

Данное мероприятие состоялось в развитие процесса «Призыв к действию – Хельсинки+50», являющегося подготовительным этапом к юбилейной сессии Организации в 2025 году. Ожидается, что на сессии будет принят итоговый документ, отражающий видение будущей архитектуры европейской безопасности и роли в ней Парламентской Ассамблеи.

Вице-спикер Сената, входящий в состав рабочей группы Ассамблеи в рамках указанного процесса, обратил внимание коллег на роль принятой в 2010 году Астанинской декларации, которая сохраняет свою актуальность в условиях турбулентной геополитической ситуации и вносит важный вклад в усилия международного сообщества по достижению всеобъемлющего мира и безопасности в регионе ОБСЕ.

В мероприятии приняли участие члены расширенного Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутаты Парламента Финляндии, а также представители экспертного сообщества.

Фото: senate.parlam.kz