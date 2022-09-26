Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Аскар Шакиров принял участие во встрече по вопросам европейской безопасности в Хельсинки

    26 Сентября 2022, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в состоявшейся в Хельсинки международной встрече на тему: «Роль ОБСЕ и ее Парламентской Ассамблеи в меняющейся архитектуре европейской безопасности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с ролью ОБСЕ в контексте современной международной повестки и препятствиями на пути организации в реализации своего потенциала. Особое внимание было уделено внутренней реформе ОБСЕ.

    Данное мероприятие состоялось в развитие процесса «Призыв к действию – Хельсинки+50», являющегося подготовительным этапом к юбилейной сессии Организации в 2025 году. Ожидается, что на сессии будет принят итоговый документ, отражающий видение будущей архитектуры европейской безопасности и роли в ней Парламентской Ассамблеи.

    Вице-спикер Сената, входящий в состав рабочей группы Ассамблеи в рамках указанного процесса, обратил внимание коллег на роль принятой в 2010 году Астанинской декларации, которая сохраняет свою актуальность в условиях турбулентной геополитической ситуации и вносит важный вклад в усилия международного сообщества по достижению всеобъемлющего мира и безопасности в регионе ОБСЕ.

    В мероприятии приняли участие члены расширенного Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутаты Парламента Финляндии, а также представители экспертного сообщества.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОБСЕ Сенат Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Рост экономической активности отмечают в Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду