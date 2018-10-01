Аскар Мырзахметов встретился с руководителями этнокультурных объединений Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов встретился с руководителями и представителями этнокультурных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

На совещании выступила заведующая секретариатом Жамбылской областной Ассамблеи народа Казахстана Маржан Кожаева.

На сегодняшний день региональная Ассамблея народа Казахстана охватывает 73 этнокультурных объединения. Из них 26 находятся в областном центре, а 47 - районных центрах.

В состав ассамблеи входят совет матерей, научно-экспертная группа, лига молодежных лидеров «Ак желкен», а также другие организации. Маржан Кужаева также рассказала о проводимой секретариатом работе.

В ходе встречи выступили и поделились своим мнением председатель общественного объединения «Общество немцев Жамбылской области» Александр Гибнер, председатель Уйгурского этнокультурного объединения имени Махмута Кашгари Мухаббат Турдыева, председатель молодежного крыла «Ак желкен» при Дунганском этнокультурном объединении Зайнуддин Махусеев и другие.





Также были представлены стартап-проекты для молодежи и обсуждались различные социальные вопросы.

Аскар Мырзахметов отметил, что в положительных изменениях в регионе есть весомая доля этнокультурных объединений. Аким области призвал членов областной АНК и в дальнейшем содействовать развитию Жамбылской области.