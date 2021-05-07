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    Аскар Мамин: Защита Родины всегда была священным долгом для наших предков

    7 Мая 2021, 08:34

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    «Дорогие казахстанцы, поздравляю с Днем защитника Отечества! Этот праздник — символ мужества, чести, отваги и патриотизма.

    Защита Родины всегда была священным долгом для наших предков. Сегодня славные традиции воинской доблести старших поколений с честью продолжают Вооруженные Силы независимого Казахстана!

    Наша армия стоит на страже суверенитета и территориальной целостности государства, эффективно решая широкий спектр задач — от обеспечения военной безопасности страны до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также противодействия распространению пандемии.

    Большой вклад в укрепление обороноспособности независимого Казахстана, сохранение спокойствия и стабильности в стране также вносят военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов, военнообязанные, призвавшиеся на воинские сборы, и казахстанцы, выполняющие свой служебный долг.

    Желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов в благородном деле служения Родине!


    Премьер-Министр Республики Казахстан

    Аскар Мамин».


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Премьер-министр РК Общество
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