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    Аскар Мамин выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения

    21 Июня 2021, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения, принимавших непосредственное участие в самоотверженной борьбе с пандемией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях недопущения перебоев с лекарственным обеспечением сформирован двухмесячный запас препаратов по 38 позициям для лечения COVID-19 на сумму более 6 млрд тенге для охвата 60 тыс пациентов в месяц», – сказал Аскар Мамин, выступая на совместном заседании палат парламента РК.

    Глава Камина сообшил, что мощность ПЦР-тестов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 3,8 раза до 123 тыс тестов в сутки.

    «В прошлом году были установлены дополнительные выплаты медицинским работникам за особые условия труда в период пандемии. В целом, хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам системы здравоохранения – врачам, медработникам и персоналу, принимавшим непосредственное участие в самоотверженной борьбе с пандемией», – резюмировал Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Здравоохранение
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