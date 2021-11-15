Аскар Мамин встретился с заместителями председателя Правительства РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с заместителями Председателя Правительства РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе – в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетики. Особое внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере водородной энергетики, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана. Рассмотрены вопросы поставок дизельного топлива из России в Казахстан, транзита российских углеводородов через территорию РК и др.

Обсужден ход реализации совместных проектов в сфере нефтегазохимии – производство полипропилена, полиэтилена, бутадиена и его производных. АО «Самрук – Қазына» и АО «НК «КазМунайГаз» совместно с ПАО «СИБУР Холдинг» на базе интегрированного газохимического комплекса в г. Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Стороны рассматривают реализацию совместного проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. АО «НК «КазМунайГаз» совместно с ПАО «Татнефть» реализует совместный проект по производству бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Срок реализации проекта — 2021-2025 годы, мощность производства — 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана в год. Стороны подтвердили готовность к дальнейшим конструктивным переговорам по всем направлениям стратегического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, председатель правления АО «Самрук – Қазына» Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Мажит Шарипов.



