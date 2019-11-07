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    Аскар Мамин встретился с руководством Торгово-промышленной палаты «Франция-Казахстан»

    7 Ноября 2019, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял представителей Торгово-промышленной палаты «Франция-Казахстан» во главе с ее президентом Жераром Фриесом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    «Франция является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе. Активно развивается инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами. Французские компании широко представлены в энергетическом, сельскохозяйственном, машиностроительном и других секторах экономики Казахстана», — сказал А. Мамин.

    За 9 месяцев этого года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на более чем 6% - до 3,4 млрд долларов. Приток прямых французских инвестиций в экономику РК в первой половине 2019 года увеличился более чем на 24% - до 537 млн долларов.

    В Казахстане в различных сферах действуют порядка 230 предприятий с участием французского капитала, включая такие крупные транснациональные корпорации, как Total, Orano, Alstrom и др. За годы независимости компании Франции инвестировали в Казахстан свыше 16,4 млрд долларов.

    Глава Правительства и представители французских компаний обсудили вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами двух стран и реализации новых совместных инвестиционных проектов в Казахстане.

    Во встрече приняли участие министры иностранных дел Мухтар Тлеуберди, энергетики — Канат Бозумбаев, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр финансов Руслан Бекетаев.

    Автор:

    Премьер-министр РК Астана Экономика Франция
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