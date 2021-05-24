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Аскар Мамин встретился с пострадавшими от пожара жителями Риддера

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2021, 08:31
Аскар Мамин встретился с пострадавшими от пожара жителями Риддера

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил г. Риддер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Глава Правительства провел встречу с пострадавшими в результате пожара 10 мая т.г. жителями города и проинспектировал ход строительства жилья для пострадавших.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, все семьи, пострадавшие от пожара в г. Риддер, будут обеспечены новым жильем в кратчайшие сроки. Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области приняли все необходимые меры для реализации поручения Главы государства», — сказал А. Мамин.

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Возведение 30 новых жилых домов для пострадавших от пожара семей ведется в новом «Третьем жилом районе Ботаника» за счет средств резерва Правительства, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Площадь каждого дома составит 80 кв.м, а приусадебного участка — 10 соток.

Для ликвидации последствий пожара в г. Риддер выделено 557,5 млн тг. Строительные работы ведут компании «ОблШыгысЖол», «VK Invest Company», «QK Sunqar», «Востоквзрывпром», «Kazprofstroy Holding».

Завершение строительства домов запланировано на 15 августа т.г. В новом микрорайоне будет построена вся необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура.

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В рабочей поездке приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов — Ерулан Жамаубаев, по чрезвычайным ситуациям — Юрий Ильин.

Напомним, огонь разбушевался 10 мая в 13 часов 55 минут в Восточном Казахстане, на административной территории города Риддера, в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которая перекинулась на лес.

В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО. В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадало двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.

Постановлением акима Риддера была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

11 мая в 18 часов 20 минут пожар был локализован на площади 287,4 га

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.


Премьер-министр РК   Происшествия   Общество  
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