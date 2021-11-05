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    Аскар Мамин встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики и торговли

    5 Ноября 2021, 12:58

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В столице Кыргызстана Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам экономики и торговли Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Планируется, что в ходе встречи стороны обсудят вопросы сотрудничества Европейского союза и стран - Центральной Азии.

    Отметим, что сегодня в столице Кыргызстана городе Бишкек состоится первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА.

    Ожидается, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Евросоюз Аскар Мамин
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