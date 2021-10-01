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Аскар Мамин встретился с губернатором Омской области

1 Октября 2021, 18:25
Аскар Мамин встретился с губернатором Омской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с губернатором Омской области РФ Александром Бурковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества РК и РФ в торгово-экономической, промышленной кооперации, АПК, энергетической, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам развития речного судоходства на трансграничной реке Ертис (Иртыш).

Объем грузоперевозок по реке между городами Павлодар и Омск к 2025 году планируется увеличить в четыре раза и довести до 1 млн тонн в год. Проводимый капитальный ремонт Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского судоходных шлюзов будет способствовать открытию сквозного судоходства по всей реке Ертис и в перспективе мультимодального сообщения с КНР.

Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Омской области РФ. Товарооборот за январь — июль 2021 г. составил $192,3 млн, что на 26,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Россия  
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