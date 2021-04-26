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    12:52, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин встретился с генеральным директором ОАО «РЖД»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

    Рассмотрены перспективы дальнейшего развития АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» («ОТЛК ЕРА»). Данный интеграционный проект направлен на обеспечение услуг транзитных контейнерных перевозок в составе регулярных поездов по сообщению «Китай – Европа» через территорию Казахстана, России и Беларуси.

    «Казахстан уделяет особое внимание повышению своего транспортно-логистического потенциала. Дальнейшее развитие железных дорог, увеличение объемов торговли и транзита в регионе являются для нас очень важными и приоритетными задачами», — сказал А. Мамин.

    В 2020 году несмотря на пандемию, объем перевозок грузов в контейнерах по сообщению «Китай – Европа» транзитом через территорию Казахстана составил 517,5 тыс. ДФЭ, что на 65% больше показателя 2019 года.

    Объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией в 2020 году превысил 85,6 млн тонн. За I квартал т.г. контейнерные перевозки между двумя странами выросли на 57%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

    Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев.


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