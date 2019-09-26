Аскар Мамин встретился на Байконуре с главой Роскосмоса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в рамках рабочей поездки на Байконур встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проводить в космос экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-15» прибыли не только руководство и сотрудники госкорпорации «Роскосмос», семьи космонавтов и астронавтов, но и высокопоставленные гости, в том числе из Республики Казахстан.

После успешного пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» в резиденции Роскосмоса на ракетном полигоне состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Премьер-Министром Казахстана Аскаром Маминым.

Темой обсуждения стали вопросы дальнейшей эксплуатации космодрома и развития города Байконура. Стороны подтвердили взаимное желание в ближайшее время приступить к созданию «Назарбаевского старта», создаваемого для эксплуатации новых ракет-носителей типа «Союз-5» и «Союз-6», а также к модернизации «Гагаринского старта» (площадка № 1), с которого был осуществлён последний пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ», говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Как сообщалось, 25 сентября с космодрома Байконур состоялся успешный старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с интернациональным экипажем, в составе которого находится первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов.