Аскар Мамин вручил государственные награды к 30-летию Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министр РК Аскар Мамин к 30-летию Независимости вручил ветеранам труда, сотрудникам министерств и ведомств, национальных компаний, а также представителям деловых кругов государственные награды за вклад в социально-экономическое развитие Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«30-летие Независимости – это важная веха в истории Казахстана. Независимость – прочная основа государственности, символ свободы, стабильности и межнационального согласия. Наша независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением каждого из нас жить в развитом и сильном государстве», — сказал А. Мамин, выступая на торжественном собрании.

Глава Правительства подчеркнул, что под руководством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева за 30 лет Независимости в Казахстане успешно проведены важные политические и социально-экономические реформы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране.

Орденом «Барыс» I степени награжден ветеран труда Нигматжан Исингарин, орденом «Барыс» III степени — председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Орденом «Парасат» награждены вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Мереке Пшембаев, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Тимур Карагойшин, заместитель председателя правления АО «НК «ҚазМұнайГаз» Данияр Тиесов, экс-председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев, советник председателя правления АО «Қазақтелеком» Сайлаухан Раимбеков.

Орден «Достық» II степени вручен генеральному директору ТОО «БК Сине Мидас Строй» Ахмету Будану, председателю правления АО «Kazpi.KZ» Михаилу Ломтадзе, директору по развитию ТОО «Проммашкомплект» Сергею Павлингеру, директору ТОО «Тодини Централ Азия» Фабио Алманьо, вице-президенту АО «Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тиджарет» Аббасу Шахину. Орденом «Құрмет» награждены член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев, вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, заместители министра иностранных дел Алмас Айдаров и Ерлан Алимбаев, заместитель министра обороны Дарын Туяков, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев, генеральный директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Азамат Аскарулы, председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Бакытбек Ташенев, председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Аскар Тынысбеков, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Галым Шойкин, председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов, заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Гульжахан Бимендина и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, вице-министр энергетики Жанат Жахметова, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева, председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Ардак Зебешев, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Гулзат Кобенова и другие сотрудники министерств и ведомств, а также Канцелярии Премьер-Министра.

Почетной грамотой РК награждены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Зульфия Худайбергенова и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.