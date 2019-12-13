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    Аскар Мамин вручил государственные и партийные награды ко Дню Независимости

    13 Декабря 2019, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Независимости Премьер-Министр РК Аскар Мамин вручил сотрудникам министерств и ведомств государственные награды, присвоенные Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    «Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставили перед нами задачу обеспечить стабильный рост экономики и повысить благополучие граждан. Большое внимание уделяется развитию регионов. В этом году проведена большая работа – по итогам 11 месяцев рост экономики страны достиг 4,4%», — сказал А. Мамин, поздравив собравшихся с наступающим Днем независимости.

    За вклад в социально-экономическое развитие страны орденом «Құрмет» награждены вице-министр здравоохранения Л. Актаева, вице-министр сельского хозяйства Р. Курманов, вице-министр финансов Т. Савельева, председатель Комитета Министерства национальной экономики Н. Айдапкелов, председатель Комитета Министерства финансов М. Султангазиев, заместитель председателя Комитета Министерства сельского хозяйства А. Марс, заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра А. Жакенов, заведующий Отделом Канцелярии Премьер-Министра Е. Умаров.

    Благодарность Президента РК с нагрудным знаком вручена первому вице-министру индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаеву, заместителю председателя Комитета Министерства здравоохранения – Главному государственному санитарному врачу РК Ж. Бекшину, председателю Комитета Министерства информации и общественного развития Л. Суиндик.

    Медалью «Шапағат» награждены директор КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов» М. Абдукаримов и основатель социальной мастерской «Green TAl» Э. Аскеров.

    Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены вице-министр финансов Р. Енсебаев, председатель Комитета Министерства национальной экономики А. Дарбаев, заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития А. Идырысов, заместитель председателя Комитета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Т. Сатиев и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра.

    Награда партии «Nur Otan» — нагрудный знак «Белсенді қызметі үшін» вручена Первому заместителю Премьер-Министра – министру финансов А. Смаилову, министру индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулову, министру торговли и интеграции Б. Султанову, Руководителю Канцелярии Премьер-Министра Г. Койшыбаеву и советнику Премьер-Министра Г. Абдрахимову.

    За образцовую службу в государственных органах ряд сотрудников Канцелярии Премьер-Министра награжден медалью «Ерен eңбегі үшін», нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші», «Почетной грамотой Республики Казахстан» и «Благодарностью Премьер-Министра».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Премьер-министр РК День Независимости
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