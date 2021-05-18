Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах энергетики, машиностроения, металлургической промышленности и производства строительных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В г. Экибастуз Главе Правительства доложили о ходе исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по подготовке Комплексного плана развития города на 2021-2025 годы. Документ предусматривает реализацию 118 мероприятий по развитию комфортной городской среды, реального сектора экономики, обеспечению занятости, улучшению социальной и инженерной инфраструктуры, решению экологических проблем.

К 2025 году планируется снизить зависимость экономики города от топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей отрасли путем повышения доли обрабатывающей промышленности в 4 раза – с 5% до 20%. Будут созданы свыше 16,5 тыс. новых рабочих мест в сферах машиностроения, IT-технологий, углехимии, секторе услуг. На реализацию Плана предусмотрено 932,3 млрд тенге, свыше 84% которых – частные инвестиции. Во время посещения Экибастузской ГРЭС-1 председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев доложил Премьер-Министру о ходе работ по модернизации указанной крупнейшей тепловой электростанции РК, реализации проекта по строительству нового энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2, а также других инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики.

На Экибастузской ГРЭС-1 идут работы по восстановлению энергоблока №1 с установкой электрофильтров. Реализация проекта позволит увеличить мощность станции на 550 МВт до 4050 МВт и существенно снизить воздействие на окружающую среду за счет применения современных технологий золошлакового удаления. Стоимость проекта составляет 123,7 млрд тенге, при этом планируется сократить сроки ввода станции в эксплуатацию и завершить проект в 2023 году. Таким образом, всего в краткосрочной перспективе будет введено порядка 1200 МВт мощностей для обеспечения нужд растущей экономики РК, реализации крупных индустриальных проектов. Главе Правительства презентовали перспективные инвестиционные проекты в сфере горнодобывающей, металлургической, углехимической и обрабатывающей промышленности на общую сумму 227,5 млрд тенге, которые планируется реализовать в индустриальной зоне г. Экибастуз. Одним из крупнейших проектов металлургической промышленности Казахстана станет строительство ферросплавного завода мощностью 240 тыс. тонн высокомарочного ферросилиция и 12 тыс. тонн микрокремнезема в год. Стоимость проекта превышает 55 млрд тенге. Во время строительства предприятия будет открыто 1,5 тыс. рабочих мест, а после его запуска – 800 постоянных рабочих мест. Реализация проекта увеличит экспортный потенциал Казахстана на рынке ферросплавов и позволит улучшить позиции РК в мировом рейтинге экспортеров ферросилиция с 5 до 2 места.

Планируется построить завод по производству технического кремния мощностью 35 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта – свыше 40 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Будет создано порядка 400 новых рабочих мест. Продукция будет экспортироваться в США, Японию и страны Европейского Союза. Глава Правительства посетил предприятия по производству железнодорожных колес, железнодорожных осей и колесных пар, железобетонных шпал и бруса, крепежных изделий – упругих клемм, болтов и шурупов. Объем экспорта составляет 70-80% продукции. Новый импульс развитию железнодорожного машиностроения в Казахстане придаст реализация в г. Экибастузе проекта строительства кузнечно-бандажного комплекса с участием инвесторов из ФРГ и РФ. Мощность производства – 102 тыс. черновых бандажей для локомотивов, заготовок больших зубчатых колес и кованых изделий в год. Стоимость проекта – 70,1 млрд тенге, срок реализации – 2024 г., будет создано 600 рабочих мест.

Запуск предприятия позволит полностью обеспечить внутренние потребности РК в указанной продукции. При этом 81% будет экспортироваться на внешние рынки. В г. Павлодар Премьер-Министр ознакомился с развитием производства и реализацией экологической стратегии АО «Алюминий Казахстана», посетил завод «ТемірМаш» по производству специальной техники различного назначения, завод «ZENITH» по изготовлению строительных материалов. По итогам 4 месяцев т.г. объем промышленного производства в Павлодарской области вырос, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, на 4,2% до 573,7 млрд тенге, в том числе обрабатывающая промышленность – на 5,9%.

В рабочей поездке приняли участие министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Нурлан Ногаев, а также председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.



