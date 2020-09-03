Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области, где проверил ход реализации крупных инфраструктурных проектов и государственных программ развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В Восточно-Казахстанской области Аскар Мамин проинспектировал реализацию проекта по строительству автодороги «Усть-Каменогорск – Талдыкорган», на всем протяжении которой (768 км) планируется обеспечить открытие движения до конца текущего года. Параллельно ведется реконструкция трассы «Калбатау – Майкапшагай», где к концу года будет открыто движение на всех 415 километрах автодороги.

В Алматинской области главе Правительства было доложено о реконструкции восточного участка автодороги «Усть-Каменогорск – Талдыкорган» протяженностью 314 километров, проекте строительства автодороги «Ушарал – Достык» протяженностью 180 километров.

Премьер-Министр поручил усилить темпы строительных работ по дорогам Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. При этом глава Правительства подчеркнул важность обеспечения качества и введения в эксплуатацию в этом году создаваемой транспортной инфраструктуры.

Реализация проинспектированных инфраструктурных проектов создает дополнительные возможности для развития транспортной отрасли. Популяризация маршрута «Центр-Юг» в качестве транзитного коридора будет способствовать увеличению интенсивности движения и в перспективе может стать новой точкой роста экономики. Реконструкция повысит безопасность движения, улучшит экологическую обстановку населенных пунктов и территорий, прилегающих к автодорогам, а также будет стимулировать развитие придорожного сервиса, создавая новые рабочие места.

В рамках поездки глава Правительства ознакомился с работой объектов здравоохранения, культуры и спорта, ходом строительства инженерной и жилищной инфраструктуры городов Усть-Каменогорск, Талдыкорган и Аягоз, а также посетил крупнейшее предприятие РК по производству электротехнического оборудования АО «KEMONT», молокозавод корпорации «Восток-Молоко», компанию-производитель икры и мяса рыб осетровых пород «Ost Fish», молочно-товарную ферму в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области.