Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Мангистаускую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили аким региона Серикбай Трумов, министры энергетики Нурлан Ногаев, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов, первые вице-министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, финансов — Берик Шолпанкулов, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов, заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

Обсуждены вопросы строительства нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен мощностью до 1 млрд м3 газа, реконструкции существующих магистральных и распределительных газовых сетей региона.

В рамках обеспечения населения Мангистауской области питьевой водой осуществляется реконструкция и расширение опреснительного завода «Каспий» (производительность будет повышена до 40 тыс. м3/сутки), увеличение мощности «Каражанбас» на 17 тыс. м3/сутки, строительство опреснительного завода «Кендерли» мощностью 50 тыс. м3/сутки, который будет решать вопросы водообеспечения и города Жанаозен. Дополнительно будут построены новые сети водоснабжения и канализации, реконструированы КОС с доведением общей мощности до 70 тыс. м3/сутки.

В текущем году планируется завершить реконструкцию дороги «Актау - Форт Шевченко», будет построено 1,3 млн м2 жилья с подведением необходимых инженерных коммуникаций.

В марте 2021 года начнется рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата». Проект будет завершен в течение трех лет и позволит решить экологическую проблему, связанную с размещением исторических отходов.

Рассмотрены вопросы повышения продовольственной безопасности Мангистауской области. В регионе реализуется ряд инвестиционных проектов АПК. Один из них - проект «Актау агро» по производству мяса птицы мощностью 5 тыс. тонн в год. Ввод запланирован на II квартал т. г. Реализация проекта позволит повысить обеспеченность региона в мясе птицы до 45%.

Обсуждены вопросы обеспечения занятости и повышения доходов населения Мангистауской области, подготовки местных кадров для туристического сектора с учетом современных реалий рынка труда.

По итогам 2020 года инвестиции в основной капитал Мангистауской области выросли, в сравнении с 2019 годом, на 2,9% до 576,4 млрд тг. Объем строительных работ составил 206,3 млрд тг (+12,2%), введено 1,19 млн м2 жилья (+1,5%).

Мангистауская область входит в ТОП-10 перспективных туристических зон Казахстана. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма достиг 71,8 млрд тг. В текущем году на развитие туристической инфраструктуры Мангистауской области планируется привлечь свыше 400 млрд тенге инвестиций.

«Необходимо наращивать объемы привлечения инвестиций в новые проекты развития, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и благосостояния населения», — сказал А. Мамин.

В рамках рабочей поездки А. Мамин проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны г. Актау (отели, тематический парк развлечений под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort и др.), поручив обеспечить своевременное завершение строительства запланированной инфраструктуры.



