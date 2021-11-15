Аскар Мамин рассказал о своем графике работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о своем графике работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Кабмина отметил, что просыпается в пять утра и всегда уделяет время занятию спортом, даже в командировках.

«Где бы я ни был, у меня везде спортивная форма. Стараюсь, если там есть возможность, заниматься каждый день практически», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.

По его словам, ежедневно в 07:15 поступает доклад от министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.

«После его доклада у меня общение с министром по чрезвычайным ситуациям Ильиным. Он тоже раньше меня приходит и получает информацию. При том, что я не ставил условий министрам, заместителям условий и просьб приходить в такое время, такого нет. Каждый приходит, по своему графику работает в зависимости от нагрузки», - рассказал Аскар Мамин.

Рабочий график главы Правительства длится до позднего вечера.

«День пролетает за мгновенье, так как большое количество встреч и совещаний разных, но я не люблю длинные совещания. Если вы заметили, наше заседание Правительства не проходит больше чем час. Час максимум, для того чтобы обсудить вопросы, которые у нас на повестке заседания Правительства. Поэтому с 9 до 10 мы проводим заседание Правительства по вторникам, и уже каждый работает. Это удобно и для акимов очень. Они уже имеют возможность работать по своему графику, для наших коллег, соответственно. Они знают, могут строить график свой тоже, исходя из этого. Все знают правило - не больше часа, 45 минут. А если есть возможность быстрее закончить, без лишних разговоров, это еще лучше. Поэтому такой формат работы у нас», - добавил Аскар Мамин.



