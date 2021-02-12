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    Аскар Мамин рассказал о мерах по улучшению жизни в селах Казахстана

    12 Февраля 2021, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по улучшению условий жизни в селах рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях максимальной реализации потенциала села и улучшения условий жизни сельских жителей, будет реализован комплекс практических мер, направленных на развитие сельского хозяйства и инфраструктуры сёл», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что с участием стратегических инвесторов будут созданы 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств.

    В целях формирования «Национальной товаропроводящей системы» в период с 2021 по 2025 годы будут построены 24 оптово-распределительных центра по хранению и торговле сельхозпродукцией.

    «Объём экспорта продукции АПК увеличится в два раза. 95% местных дорог до каждого опорного села будут отремонтированы. К 2025 году все города и сёла будут обеспечены услугами водоснабжения», - заключил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Нур Отан Экономика Политические партии Сельское хозяйство
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