Аскар Мамин рассказал, как реализуется Послание Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, как реализуется Послание Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Позвольте доложить о ходе реализации Вашего Послания народу от 1 сентября 2020 года: «Казахстан в новой реальности: время действий». На сегодня из 145 мероприятий Общенационального плана по реализации Вашего послания исполнено 59, на исполнении находятся 86 мероприятий», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в рамках новой системы государственного планирования совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам ведется работа по формированию национальных проектов, направленных на создание новых рабочих мест и повышение реального благосостояния населения.

Ранее Премьер-Министр заявил, что в текущем году продолжится повышение заработных плат работников бюджетной сферы.

«Обеспечивается повышение оплаты труда для 600 тыс. педагогов на 25%, для 247 тыс. медицинских работников – от 20% до 30% в зависимости от уровня квалификации», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что должностной оклад социальных работников увеличился на 50% с охватом 21 тыс. штатных единиц.

«Будет увеличен оклад для 82 тыс. госслужащих. С 1 июля текущего года в 1,9 раза – для работников местных исполнительных органов. С 1 января 2022 года для сотрудников центральных госорганов - на 30% ежегодно до 2024 года», - уточнил Аскар Мамин.



