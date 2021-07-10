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    Аскар Мамин рассказал, как реализуется Послание Президента Казахстана

    10 Июля 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, как реализуется Послание Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Позвольте доложить о ходе реализации Вашего Послания народу от 1 сентября 2020 года: «Казахстан в новой реальности: время действий». На сегодня из 145 мероприятий Общенационального плана по реализации Вашего послания исполнено 59, на исполнении находятся 86 мероприятий», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в рамках новой системы государственного планирования совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам ведется работа по формированию национальных проектов, направленных на создание новых рабочих мест и повышение реального благосостояния населения.

    Ранее Премьер-Министр заявил, что в текущем году продолжится повышение заработных плат работников бюджетной сферы.

    «Обеспечивается повышение оплаты труда для 600 тыс. педагогов на 25%, для 247 тыс. медицинских работников – от 20% до 30% в зависимости от уровня квалификации», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что должностной оклад социальных работников увеличился на 50% с охватом 21 тыс. штатных единиц.

    «Будет увеличен оклад для 82 тыс. госслужащих. С 1 июля текущего года в 1,9 раза – для работников местных исполнительных органов. С 1 января 2022 года для сотрудников центральных госорганов - на 30% ежегодно до 2024 года», - уточнил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Послание Президента РК-2020 Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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