Аскар Мамин провел заседание Совета Евразийского банка развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина в режиме видеоконференцсвязи проведено очное заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В заседании приняли участие полномочные представители акционеров банка: от Армении – заместитель министра финансов Армен Айрапетян, Беларуси - министр финансов Юрий Селиверстов, Кыргызстана – министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, России – министр финансов Антон Силуанов, Таджикистана – министр финансов Файзиддин Каххорзода.

Открывая заседание, Аскар Мамин поблагодарил за плодотворную работу покинувшего накануне пост председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова, пожелав успехов в работе вновь назначенному главе Банка Николаю Подгузову.

В ходе заседания Совет утвердил Положение о Фонде цифровых инициатив ЕАБР. Цель нового Фонда – оказание содействия странам-участницам Банка в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

В соответствии с лучшими практиками международных банков развития, создан Комитет по кадрам при Совете ЕАБР, положение о котором утверждено в рамках заседания Совета.

Совет подвел итоги работы Евразийского банка развития в 2019 году – текущий инвестиционный портфель ЕАБР увеличился на 25,6% до $4,3 млрд. Балансовый портфель вырос на 31% до $2,8 млрд. Странами с наибольшими долями в портфеле являются Россия (45,7%) и Казахстан (40,1%).

Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля по итогам 2019 года не изменилась – наибольшую долю занимают проекты в энергетике (21,1%), транспорте (18,9%), финансовом секторе (18,7%).

В 2019 году подписаны соглашения по 27 новым проектам на общую сумму $1,3 млрд. Банк активно развивал свое присутствие во всех государствах-участниках и с учетом действующей стратегии осуществлял финансирование национальных проектов развития и проектов со значительным интеграционным эффектом.

Доля интеграционных проектов в портфеле Банка превысила целевое значение и достигла 54,4%. Cовокупный объем заимствований Банка составил $2,6 млрд. В 2019 году ЕАБР осуществил размещение пяти выпусков облигаций в казахстанских тенге на общую сумму 80 млрд тг, пяти выпусков облигаций в российских рублях на общую сумму 23 млрд руб., а также вторичное размещение выпуска еврооблигаций на $201 млн.

Учитывая существенный рост инвестиционного портфеля, ЕАБР удалось сохранить его качество на должном уровне. Доля провизий в балансовом портфеле снизилась за 2019 год с 3,2% до 2,4%. Прибыль Банка по итогам 2019 года составила $68,9 млн. Рентабельность капитала – 3,8%.

Большое значение для развития инвестиционной деятельности в Казахстане имеет подписание соглашения с Нацбанком Казахстана, которое позволяет ЕАБР привлекать фондирование с лимитом 200 млрд тг.

Международные рейтинговые агентства дали высокую оценку финансовой устойчивости ЕАБР: Standard&Poor's повысило рейтинг банка до ВВВ, агентство Moody’s подтвердило Baa1, а агентство Fitch присвоило рейтинг BBB+.



