Аскар Мамин провел заседание Совета Евразийского банка развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина прошло заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В заседании приняли участие полномочные представители акционеров банка: от Армении — вице-премьер М. Григорян и заместитель министра финансов А. Айрапетян, Беларуси — министр финансов М. Ермолович и министр экономики Д. Крутой, Кыргызстана — министр финансов Б. Жеенбаева и министр экономики С. Муканбетов, России — Первый заместитель председателя правительства – министр финансов А. Силуанов и заместитель министра финансов С. Сторчак, Таджикистана — министр финансов Ф. Каххорзода и министр экономического развития и торговли З. Завкизода, Казахстана — Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов.

Перед началом заседания состоялась официальная церемония открытия офиса Банка на территории МФЦА — ЕАБР стал первым банком развития, который расположился в Международном финансовом центре «Астана».

«ЕАБР вносит значительный вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза и финансирования совместных проектов», — сказал А. Мамин.

На заседании обсуждены итоги работы Евразийского банка развития в 2019 году и определены задачи на 2020 год. Совет рассмотрел вопросы утверждения крупных инвестиционных проектов, реализации цифровых инициатив и расширения состава участников Банка.





Инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря т. г. превысил $4 млрд, прирост в сравнении с 2018 г. составил 18% ($621 млн). За 11 месяцев т. г. подписано 23 новых инвестиционных проекта объемом порядка $1,2 млрд, охватывающие сферы энергетики (27,9%), инфраструктуры (22,4%), финансовый сектор (15,0%) и другие отрасли.

В страновой структуре инвестиционного портфеля Банка преобладают проекты в России (42,8%) и Казахстане (42%). 11,2% приходится на Беларусь, 2,3% — Армению, 1,6% — Кыргызстан, 0,1% — Таджикистан.

В текущем году ЕАБР запустил расчетное обслуживание финансовых институтов — локальных банков, реализуя концепцию «банк для банков», и местных бирж. На 1 декабря открыто 134 счета для 40 финансовых институтов.