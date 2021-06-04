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    Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии «Nur Otan»

    4 Июня 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Рассмотрены вопросы повышения объемов несырьевого экспорта казахстанских товаров и услуг, обеспечения роста производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции, а также строительства и модернизации школ.

    Министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложили, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» к 2025 году поставлена задача повысить объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2 раза до $41 млрд.

    С учетом влияния глобальной пандемии на торгово-логистические связи и прошлогодних снижений показателей, а текущем году планируется обеспечить наращивание экспорта несырьевых товаров и услуг РК путем реализации мер государственной поддержки экспортеров – страхования, возмещения затрат и экспортной акселерации.

    Приоритетными товарами и услугами в рамках ускоренного развития несырьевого экспорта в 2021 году определены семена масличных культур, нефтехимические продукты, растительное масло, мясо и субпродукты, трансформаторы, пестициды, IT-услуги, пассажирские транзитные перевозки, туристические услуги и др.

    В настоящее время свыше 60% несырьевого экспорта РК формируют Карагандинская (25,1%), Восточно-Казахстанская (12,2%), Павлодарская (11,9%) области и г. Алматы (11,9%).

    Министр энергетики Нурлан Ногаев доложил, что Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» предусматривает запуск до 2025 года 5 заводов по глубокой переработке нефти и газа в городах Атырау, Уральск и Шымкент, что позволит обеспечить производство 2 млн тонн экспортоориентированной нефтегазохимической продукции (рост в 9 раз в сравнении с 2019 г.)

    В 2021 году в Атырауской области введен в эксплуатацию завод по производству технических газов мощностью 57 млн куб. м азота и 34 млн куб. м сжатого воздуха. До конца текущего года планируется завершить строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира и полипропилена в Шымкенте мощностью 57 тыс. тонн эфира и 81 тыс. тонн полипропилена в год. На стадии завершения также находится проект строительства завода по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций по указанным проектам составляет $2,7 млрд.

    До 2025 года будет завершено строительство завода по производству полиэтелентерефталата в Атырауской области мощностью 430 тыс. тонн в год, а также завода по производству метанола в Западно-Казахстанской области мощностью 130 тыс. тонн в год. Общая сумма инвестиций по двум проектам составит $1,2 млрд.

    Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в период с 2021 до 2025 годы в стране будут построены 800 новых школ. В текущем году планируется строительство 200 школ.

    Премьер-Министр поручил местным исполнительным и соответствующим центральным государственным органам произвести расчеты по достижению показателей несырьевого экспорта до 2025 года, в том числе по отраслям и объемам производства.

    Глава Правительства дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам по обеспечению качественного исполнения всех взятых обязательств по строительству и модернизации школ.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Нур Отан
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