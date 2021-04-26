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Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии «Nur Otan»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Апреля 2021, 19:22
Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Рассмотрены вопросы цифровизации процессов назначения пенсий и пособий, увеличения количества реабилитационных центров для детей с инвалидностью, а также строительства жилья, в т.ч. для многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограниченными возможностями, детей сирот. Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в период с 2021 до 2025 годы будут оцифрованы 100% государственных услуг, связанных с назначением пенсий и пособий.

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В настоящее время в социально-трудовой сфере предусмотрено оказание 44 видов услуг, 40 из которых в 2020 году переведены в электронный формат. С назначением и выплатой пенсий и пособий связаны 24 госуслуги, 22 из них оказываются в электронном виде, 12 (50%) — проактивно, без заявления услугополучателя. В Казахстане в реабилитации нуждаются 12,3 тыс. детей с инвалидностью, 47% которых в настоящее время охвачены услугами 38 реабилитационных центров. Дефицит реабилитационных услуг отмечается в 11 регионах РК. В предвыборной программе партии «Nur Otan» поставлена задача до 2025 года открыть в стране дополнительно 15 реабилитационных центров для детей с инвалидностью. О ходе проведения работ по исполнению данного пункта Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» доложили акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Карагандинской области — Женис Касымбек, Актюбинской области — Ондасын Уразалин. Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, а также председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов доложили, что согласно Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan», до 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию 103 млн кв. м жилья (977 тыс. жилищ).

В текущем году показатель по вводу жилья увеличен до 17 млн кв.м. Это значит, что новое жилье должны получить свыше 163 тыс. семей, в т.ч. социально уязвимые слои населения. За I квартал т.г. в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в Казахстане построено 2,87 млн кв.м жилья, что на 8,6% больше аналогичного периода 2020 года.

Премьер-Министр поручил обеспечить оцифровку и актуализацию всех исходных данных для назначения пенсий и пособий, открытие и развитие деятельности детских реабилитационных центров в каждом регионе, утвердить и довести до акиматов ежемесячные планы по объемам ввода жилья, а также осуществлять в последующем четкий мониторинг их реализации.

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Правительство РК   Премьер-министр РК   Нур Отан   Жилье   Политические партии   Нурлы жер   Общество  
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