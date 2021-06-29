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    Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

    29 Июня 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Рассмотрен ход исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева» и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. О проводимой работе доложили заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, энергетики – Нурлан Ногаев, финансов – Ерулан Жамаубаев, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

    К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 72 шага: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» – 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» – все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» – 27 из 50 шагов, «Идентичность и единство» – 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» – все 10 шагов. В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям «Формирование профессионального государственного аппарата» и «Индустриализация и экономический рост».


    На заседании рассмотрены вопросы перехода на новую систему оплаты труда государственных служащих, обновления стандартов школьного обучения и развития функциональной грамотности, повышения энергоэффективности экономики, прозрачности и предсказуемости сферы недропользования, снижения водозатратности в сельском хозяйстве, а также упрощения исполнения налоговых обязательств, в т.ч. через цифровизацию.

    Обсужден ход работ по повышению конкурентоспособности транспортно-транзитного сектора путем реализации новых инфраструктурных проектов, совершенствования сервиса и увеличения скорости транзитных перевозок.

    Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева» и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года.

    Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, развитию обрабатывающего сектора и экспортного потенциала, обеспечению самодостаточности национальной экономики по основным продовольственным товарам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК
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