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    Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

    14 Февраля 2020, 16:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина подведены итоги работы в 2019 году и рассмотрены актуальные вопросы на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    О ходе исполнения пунктов Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева» и Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК К. Токаева от 2 сентября 2019 года доложили министры национальной экономики Р. Даленов, образования и науки — А. Аймагамбетов, а также вице-министр культуры и спорта Е. Рамазанов.

    К настоящему времени из 100 шагов Плана нации выполнены 65.

    В текущем году запланировано исполнение 10 шагов Плана нации: по реформированию и интеграции таможенной и налоговой систем, совершенствованию системы профессионально-технического и высшего образования, привлечению стратегических инвесторов в сферы дорожно-транспортной инфраструктуры и энергосбережения, развитию частной медицины и внедрения корпоративного управления в медучреждениях, передаче государственных функций в конкурентную среду, усилению роли общественных советов при государственных органах и акимах.

    Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации и Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.

    Особое внимание обращено на пункты ОНП по повышению объемов привлечения инвестиций, совершенствованию инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного управления, в том числе оптимизации численности госслужащих и работников квазигоссектора, модернизации налоговой системы, прекращению деятельности вузов, предоставляющих некачественное образование, развитию физической культуры и массового спорта и др.

    Автор:

    Правительство РК Премьер-министр РК Мажилис 100 шагов по реализации 5 реформ
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