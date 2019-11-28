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Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

28 Ноября 2019 18:34
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Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина рассмотрены вопросы исполнения Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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О проводимой работе по разработке проекта Госпрограммы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2020 – 2025 годы доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, мерах по защите предпринимателей от рейдерства и незаконных действий правоохранительных и контролирующих органов — заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Министр национальной экономики Руслан Даленов доложил о внедрении в Государственную программу «Дорожная карта бизнеса – 2025» новых форм поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты, включая создание семейных бизнесов.

По вопросу повышения эффективности затрат бюджета в рамках Госпрограммы «Еңбек» и вовлечения многодетных семей в микро- и малый бизнес министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов доложил о новых мерах поддержки в виде микрокредитования.

«Работа Национальной комиссии по модернизации находится на особом контроле Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев утвердил План работы Комиссии на 2019-2020 годы. За прошедшие 3 месяца проведена большая работа по реализации Послания Президента РК — приняты соответствующие меры по 52 из 81 пунктов Общенационального плана мер», — сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства поручил обеспечить своевременное исполнение всех пунктов Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.

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Ключевые слова: Премьер-министр РК,
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