Аскар Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами о Концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы, Национальном проекте «DigitEL», ходе реализации проектов «Smart City» выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, развитии исккусственного интеллекта в медицинской отрасли – министр здравоохранения Алексей Цой, вопросах цифровизации кадровой системы государственных органов – председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова. С комментариями выступили представители частных компаний, реализующих цифровые проекты в сферах безопасности и жизнеобеспечения.

Национальный проект «DigitEL» (Digital Era Lifestyle) предусматривает порядка 200 мероприятий по 5 направлениям. В результате реализации проекта в период 2021-2025 годы ожидается 100% охват населения качественным Интернетом и электронными паспортами здоровья, увеличение инвестиций в IT отрасль до 500 млрд тенге в год, общего объема экспорта IT продуктов и услуг – до $500 млн, объема производства электронной промышленности – до 90 млрд тенге, создание 100 тыс. новых рабочих мест, открытие 5 IT-школ в регионах.

В рамках цифровизации здравоохранения планируется создание Национального хранилища медицинских изображений (ПАКС система) с искусственным интеллектом. Это позволит обеспечить своевременную и качественную диагностику онкологических заболеваний и болезней легких, снизить зависимость от доступности квалифицированных врачей отдаленных регионах. Эффективность системы апробирована в Алматинской и Атырауской областях – выявляемость онкологии на ранней стадии повысилась на 25%, смертность снижена на 15%.

Одним из ключевых проектов цифровизации экономики Казахстана является «Smart City», направленный на улучшение качества жизни в регионах. В результате реализации проекта в течение трех лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась в 2 раза, затраты на коммунальные услуги – до 30%, количество правонарушений – на 20%. Сборы налогов за счет цифровизации общественного транспорта повысились на 25-30%.

Эталонный стандарт «умных городов» РК состоит из 11 направлений и включает свыше 100 ключевых показателей и 100 инициатив. По итогам 2020 года лидерами по реализации концепции «Smart City» стали города Алматы, Нур-Султан и Караганда. Наименьшее количество баллов набрали города Тараз, Актау и Павлодар.

Участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего расширения охвата городского пространства системами видеонаблюдения, электронной системой оплаты за проезд в общественном транспорте, внедрения «умных систем» в образование, здравоохранение, ЖКХ, социальную и другие сферы.

Премьер-Министр поручил презентовать Национальный проект «DigitEL» на заседании Высшего совета по реформам при Президенте РК, а также актуализировать эталонный стандарт «умных городов».